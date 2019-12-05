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 Власть, Социальная политика
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 Фонд социального страхования возглавил заместитель министра

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль возглавил правление Фонда социального страхования.

Об этом сам Коваль заявил на брифинге по итогам внеочередного заседания правления Фонда социального страхования, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня я возглавляю правление Фонда, так как подошел срок исполнения этой работы стороной государства", – сказал Коваль.

По словам замминистра, на заседании были рассмотрены вопросы избрания правления Фонда, возобновления постоянно действующей комиссии при правлении Фонда для рассмотрения вопросов, которые выносятся на заседание, обращения к Счетной палате для проверки деятельности Фонда.

Кроме того, исполнительной дирекции Фонда дано поручение подготовить бюджет на 2020 год.

Следующее заседание правления планируется созвать в ближайшие недели для утверждения и передачи в Минсоцполитики проект бюджета Фонда на следующий год.

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Как сообщалось, в ноябре уволенный в 2018 году глава Фонда соцстрахования Евгений Баженков восстановился на должности благодаря действиям госрегистратора и решению Печерского суда от 8 ноября, который также обязал в течение месяца выплатить ему средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.

В Минсоцполитики заявили, что считают восстановление Баженкова на должности незаконным, пообещав его оспорить в судебном порядке. Конфликт с управлением фондом также вызвал задержки соцвыплат.

В итоге 26 ноября Комиссия Министерства юстиции отменила решение частного нотариуса о восстановлении Евгения Баженкова на должности директора исполнительной дирекции в Фонде социального страхования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163632
 
 
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