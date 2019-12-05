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 "Газпром" максимально увеличил транзит газа в ЕС через Украину

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины 3 декабря 2019 года составил 307 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным компании, в 2019 году показатель транзита через Украину превышал 300 млн куб. м только несколько дней во второй половине июля, когда "Газпром" останавливал на ремонт две нитки "Северного потока".

Как сообщалось, ранее директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отмечал, что увеличение транзита может свидетельствовать о том, что "Газпром" прилагает максимум усилий для того, чтобы сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам.

"А цены несомненно будут выше, если "Газпром" прекратит транзит", – указывал Макогон.

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Напомним, российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год.

При этом российский монополист потребовал отказа Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал предложенные "Газпромом" условия неприемлемыми.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163621
 
 
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вчера смотрел на Прямом у Ганапольского вечером женщина експерт говорила, что надо не с Рашей за транзит договариваться, а с государствами, которым этот газ нужен, через нашу ветку, контракты долгосрочные заключать, тогда газпром был бы вынужден гнать через нашу ГТС, а не через всякие северные или турецкие потоки...и договариваться надо было давно, а у нашего Нефтегаза и власти даже мысли такой нет. Тем более, Газпром сейчас не сможет отключить транзит газа через Украину пока не будет введен Северный поток-2, Газпром просто на дурачка хочет перед самым новым годом выкрутить руки Зеле в том числе и на норманском формате, а наши долбаки еще и поведутся глядишь...
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