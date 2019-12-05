 "Газпром" максимально увеличил транзит газа в ЕС через Украину

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным компании, в 2019 году показатель транзита через Украину превышал 300 млн куб. м только несколько дней во второй половине июля, когда "Газпром" останавливал на ремонт две нитки "Северного потока".

Как сообщалось, ранее директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отмечал, что увеличение транзита может свидетельствовать о том, что "Газпром" прилагает максимум усилий для того, чтобы сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позже по более высоким ценам.

"А цены несомненно будут выше, если "Газпром" прекратит транзит", – указывал Макогон.

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Напомним, российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год.

При этом российский монополист потребовал отказа Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал предложенные "Газпромом" условия неприемлемыми.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.