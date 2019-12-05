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 Регуляторная политика, Аграрный рынок
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Все про:ратификация (28) курятина (91) Косюк (146) Мироновский хлебопродукт (101)

 Рада утвердила повышение квот на поставки украинской курятины в ЕС

Верховная Рада ратифицировала изменения в предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС торговые преференции в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0009 в целом проголосовали 338 народных депутатов.

Изменения вступят в силу в первый день месяца, следующего за датой получения Генеральным секретариатом Совета Европейского Союза последнего уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Как сообщалось, Европарламент 26 ноября также ратифицировал соглашение с Украиной, которое увеличит квоты на экспорт украинской курятины в ЕС на 50 тысяч тонн – с нынешних 18,4 тыс. тонн до 68,4 тыс. тонн.

Поскольку предусмотренная Соглашением об ассоциации Украина-ЕС квота является динамичной, то к 2021 году она вырастет до 70 тыс. тонн.

В то же время договоренность убирает исключения на две товарные номенклатуры мяса птицы, которые Украина до сих пор могла продавать в Евросоюз без пошлин неограниченно.

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Причиной пересмотра квот стало то, что компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) украинского предпринимателя Юрия Косюка нашла способ существенно увеличить экспорт курятины в ЕС.

В частности, МХП ввозила на территорию ЕС куриную грудинку на кости без уплаты пошлины, ведь на нее распространялось исключение. Далее компания на своих перерабатывающих мощностях в Нидерландах и Словакии кость отделяла и продавала на территории Евросоюза уже филе, а это – самая дорогая категория мяса, на поставки которой вне квоты нужно было платить пошлину.

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МХП, по собственным данным, экспортировала в прошлом году в ЕС около 100 тыс. тонн куриного мяса. В украинской компании практику экспорта в ЕС грудинки с костью и дальнейшего ее отделения подтвердили. Однако заверили, что она соответствует законодательству ЕС.

В итоге Украине удалось резко увеличить экспорт мяса птицы в ЕС с менее 50 тыс. тонн в 2016 году до 123 тысяч тонн по итогам 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163618
 
 
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