 Механизм спецобязательств для "Энергоатома" должен быть усовершенствован, – Недашковский

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Механизм должен быть усовершенствован таким образом, чтобы, с одной стороны, не шокировать экономику и население Украины, с другой - дать возможность "Энергоатому" работать по экономически обоснованным ценам, реализовывать свои инвестиционные программы и планировать свое будущее", - сказал он в ходе прошедшей в Киев конференции "Рынок электроэнергетики в Украине и атомная энергетика".

Недашковский напомнил, что на сегодня фактическая цена для компании за отпуск электроэнергии упала ниже себестоимости ее производства, поскольку в действующем механизме ПСО для "Энергоатома" забыли учесть налоги и плату за диспетчеризацию.

По его словам, компании подала на рассмотрение Кабинета министров свои предложения для исправления ситуации и ждет принятия необходимых решений.

В свою очередь заведующий отделом энергетической и техногенной безопасности Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Суходоля отметил, что государство должно поощрять подконтрольные ему компании зарабатывать прибыль, а не препятствовать их развитию.

"Компания должна более четко проявлять свою позицию, что она является субъектом хозяйствования, задачей которого является получение прибыли, а не быть отдельной веткой власти для предоставления популистически поддерживаемых функций и услуг ", - сказал он.

По его мнению, государство должно четко сформулировать свою позицию в отношении развития атомной энергетики.

Суходоля напомнил, что атомная генерация, которая производит свыше 50% от общего объема производства электроэнергии в стране, играет значительную роль в ее энергобезопасности. В то же время принятое на законодательном уровне решение о внедрении открытого и конкурентного рынка искажено возложением спецобязательств на подконтрольные государству атомную и гидрогенерации.

Как сообщалось, в Украине с 1 июля 2019 года запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Он предусматривает двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где рассчитывается разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается э/э на ближайшие часы) и рынок вспомогательных услуг.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня 2019 года возложил механизм спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения и компенсации потери в сетях с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго".

На сегодня доля продажи произведенной НАЭК "Энергоатом" э/э по прямым договорам госпредприятию "Гарантированный покупатель" по ПСО составляет 90%, "Укргидроэнерго" – 35%.

В начале сентября Энергетическое сообщество (Energy Community) заявило, что поэтапная отмена механизма публичных специальных обязательств (PSO, public service obligations) и ценовых ограничений (price caps) на новом оптовом рынке электроэнергии должна рассматриваться регулятором и новым составом Кабмина в качестве высокоприоритетной задачи.

В организации подчеркнули, что принятый правительством прежнего состава механизм спецобязательств был разработан без консультаций с Энергосообществом.