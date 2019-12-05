 Транзит российской нефти в ноябре подскочил на 34%, – "Укртранснафта"

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов в ноябре 2019 составляет 1,536 млн тонн, что на 29,9% больше, чем в ноябре 2018 года", - сообщает "Укртранснафта".

Объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в ноябре этого года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5% - до 206,8 тыс. тонн.

В прошлом месяце "Укртранснафта" обеспечила транспортировку по внутренним маршрутам нефти не только из украинских месторождений, но и импортного происхождения: азербайджанской (Azeri Light), американской (Bakken) и ливийской (El Sharara).

Также в ноябре этого года вырос транзит российской нефти в страны Европы - 1,329 млн тонн, что на 33,6% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

Общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам 11 месяцев 2019 года составляет 14,142 млн тонн (на 0,8% больше по сравнению с таким периодом в 2018), из которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 2,175 млн тонн (на 12,9% больше, чем в январе-ноябре 2018), а транзит - 11,967 млн тонн (снижение на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018).

По итогам 11 месяцев 2019 года "Укртранснафте" удалось выйти на показатель перекачанных объемов нефти в январе-ноябре прошлого года и увеличить его.