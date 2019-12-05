 "Львовуголь" оценил убытки по итогам 2019 года в 270 миллионов

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности гендиректора ГП "Львовуголь" Олег Акимов в ходе совещания в Минэкоэнерго, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам главы "Львовугля", разрывы в выплатах заработной платы на предприятии составляют 2-3 месяца. По состоянию на 1 ноября задолженность по выплате заработной платы составляет 128 млн грн.

Акимов также сообщил, что программой развития ГП "Львовуголь" на 2020 год предусмотрено добыть 1,34 млн тонн угля, что на 5% больше показателя текущего года.

По результатам рассмотрения, заместитель министра энергетики Станислав Ковалевский подчеркнул, что ситуация на ГП "Львовуголь" не является наихудшей в области, но все равно нуждается в улучшении.

Как писал БизнесЦензор, в 2017 году "Львовуголь" получил 145,6 млн грн убытка, в 2018 году он вырос до 457,06 млн грн.

В текущем году шахтеры "Львовугля" неоднократно проводили акции протеста из-за долгов по выплате зарплаты, которые в итоге выплачивались из средств государственного бюджета.