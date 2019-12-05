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 Рада одобрила снижение штрафов за ввоз новых "евроблях"

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, который вводит отсрочку штрафов за нарушение ввоза автомобилей с иностранной регистрацией.

За законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481 проголосовали 311 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано создание предпосылок для комплексного урегулирования вопроса таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

Для этого предложено внести изменения в "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса, установив, что для ввезенных с нарушением таможенных правил с 22 августа по 31 декабря 2019 года автомобилей не будут применяться повышенные штрафы и конфискация, но останутся санкции в виде штрафов в размере 8500 грн и 17 тыс. грн.

Как сообщалось, с 22 августа вступили в силу жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией. Для автомобилей, ввезенных с начала 2015 года и до этой даты их действие ранее было отсрочено.

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – при нарушении на 20-30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто – 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в Государственной фискальной службе.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163609
 
 
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 Топ комментарии
 
"ЗАЩИЩАТЬ" НЕКОГО - УКРАИНА НЕ ДЕЛАЕТ АВТОМОБИЛИ, А ТЕ ЧТО СОБИРАЕТ - НИКОМУ НЕ НУЖНЫ. ПОЭТОМУ НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ ЭТИ ПОДАЧКИ ЛЮДЯМ? ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНУЮ ЦЕНУ РАСТАМОЖКИ И ВСЁ.
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Кто то мне скажет, у этой власти включая Зеленского есть хоть у кого то яйца?
Может проголосуйте что бы их вместо штрафов в жопу на таможне целовали?
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Скоко можно уже? Практически как продление моратория на продажу земли...
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"ЗАЩИЩАТЬ" НЕКОГО - УКРАИНА НЕ ДЕЛАЕТ АВТОМОБИЛИ, А ТЕ ЧТО СОБИРАЕТ - НИКОМУ НЕ НУЖНЫ. ПОЭТОМУ НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ ЭТИ ПОДАЧКИ ЛЮДЯМ? ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНУЮ ЦЕНУ РАСТАМОЖКИ И ВСЁ.
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В ИСПАНИИ ЛЮДИ НЕ МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ АВТОМОБИЛЬ?
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Бэушный хлам из ЕС это не автомобиль..
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ЗАТО ЛАЙНОСЫ И СТАРЫЕ ЖИГУЛИ, МОСКВИЧИ, ВОЛГИ, КОИХ У НАС ДОХРЕНА И БОЛЬШЕ - ЭТО АВТОМОБИЛЬ.
ХВАТИТ УЖЕ ЭТИ МИФЫ НАВАЛИВАТЬ, ОК? Рада одобрила снижение штрафов за ввоз новых "евроблях" - Цензор.НЕТ 1423
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у нас тоже не бедуют, фиг протиснишься возле ТРЦ по субботам... от поршей с девочками с айфонами проходу нет....
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Конечно нет, но заплатили налогов и. Мешают ездить), а ты хочешь мешать, ничего не заплатив привезя сюда еврохлам)
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С ЧЕГО ТАК РЕШИЛ? Я ХОЧУ ЗАПЛАТИТЬ СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ И СПРАВЕДЛИВЫЙ НАЛОГ, ЕЗДИТЬ СПОКОЙНО. СЕЙЧАС ИМЕЕМ СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ, НО НЕНОРМАЛЬНЫЕ НАЛОГ (АКЦИЗ И Т.Д.). ИМЕННО ОБ ЭТОМ РЕЧЬ.
ПЛЮС ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ ПРИ "ЭКСПЕРТНОЙ" ОЦЕНКЕ.
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Все в мире относительно ) и налоги тоже)я вот хочу бензин как в ОАЭ)
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Кто то мне скажет, у этой власти включая Зеленского есть хоть у кого то яйца?
Может проголосуйте что бы их вместо штрафов в жопу на таможне целовали?
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У дочеи айфон,и я всегда смеюсь..жигули в кармане..хотя если уберут розтаможку то в кармане окажется мерседес не жигули.ув.Зеленский когда наступит ето время???
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Вечные мечты совков про халяву... Нет нормального Мерседеса по цене Айфона, ни в Польше ни в Украине. И не будет.
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МОЯ БАБА В ВАРШАВЕ КУПИЛА ДЭУ МАТИЗ ЗА 500 (ПЯТЬСОТ), СКА, ЗЛОТЫХ! ДА, ПО ЗНАКОМСТВУ, ДА НЕ НОВЫЙ. НО ИСПРАВНЫЙ И В БОЛЕЕ-МЕНЕЕ НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ.
ПРОДОЛЖАЙ ВТИРАТЬ ДАЛЬШЕ ПРО ХЛАМ.
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Ты совок не вешай лапшу по тебе сразу видно что ты дальше своего села на своём поломанном велосипеде не выезжал.Тебе имбицилу уже сказали, что в стране с самым бедным населением в ЕС не должна быть самая дорогая растаможка в Европе.Иди бабкам в подворотнях лапшу вешай как в 2019 году можно быть таким недоразвитым в век интернета и технологий?Для тебя барана завезли с Украины в Польшу запорожец растаможили поставили на учёт вышло 300 баксов!!!!Но совкобаран всё равно свою пластинку крутит.
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Скоко можно уже? Практически как продление моратория на продажу земли...
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По 31 декабря не по скупились. И растаможить осталось тысячи за три евро. Три недели осталось. По 31 марта жаба задушила. Вас уже все не навидят за три месяца. А что будет через пол года
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Опять двадцать пять... Вместо решить проблему раз и навсегда опять начинают маневрировать и сцать в глаза. Та дайте людям по нормальной цене растаможить без взяток и махинаций. Скоро по Украине уже будут ездить *днр-бляхи*, которые в 2 раза дешевле чем в Украине.
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