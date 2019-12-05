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 Рада одобрила законопроект об оборонных закупках

Верховная Рада приняла за основу проект закона "Об оборонных закупках".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2398-д в первом чтении проголосовали 293 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предусмотрены механизмы защиты отечественного производителя при закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения.

В том числе предусмотрена возможность корректировки цен в случае существенных изменений финансово-экономических условий исполнения контрактов, применение критерия "стоимость жизненного цикла".

Также предложено повысить приоритет локализации производства на таможенной территории Украины путем увеличения удельного веса при предоставлении ценового предложения критерия локализации производства с 15 до 25%.

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При этом законопроект предусматривает предоставление доступа к процедурам закупок оборонной продукции иностранным поставщикам при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции.

Законопроектом также предусматривается осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования и постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, соответствующим стандартам НАТО.

При этом заказчики смогут устанавливать дополнительные критерии отбора с целью обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом (обеспечение сохранности секретной и конфиденциальной информации) и безопасности поставок (своевременное и надежное выполнение договора).

Документ также предусматривает запрет государственным заказчикам снижать уровень рентабельности по своему усмотрению, возможность заключения инвестиционных соглашений на развитие производства, а также создание электронного реестра поставщиков оборонной продукции.

По мнению авторов документа, принятие закона обеспечит гармонизацию правил оборонных закупок со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС в части, касающейся оборонной Директивы 2009/81/ЕС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163605
 
 
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