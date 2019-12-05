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 Аптечные продажи в Украине с начала года сократились на 3%

Аптечные продажи в Украине по итогам января-октября 2019 года в денежном выражении сократились на 3,37% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 66,663 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в компании "Бизнес Кредит", за этот период аптечные продажи в натуральном выражении сократились на 9% - до 1,139 млрд упаковок.

По данным компании, розничные продажи лекарственных средств за январь-октябрь в денежном выражении сократились на 4,79% - до 53,987 млрд грн, в натуральном – на 16,8%, до 693,988 млн упаковок.

Средневзвешенная цена всех категорий товаров аптечной розницы по итогам января-октября составила 58 грн, лекарств – 77,79 грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163601
 
 
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