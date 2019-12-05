 Пограничники за год отказались от взяток на 1,6 миллиона

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Только в этом году мы фиксируем более 550 случаев попыток предоставления неправомерной выгоды нашему персоналу и случаи, когда наш персонал отказывался от этих взяток на общую сумму более 1,6 млн грн", - сказал он во время конференции "Стратегические коммуникации – составляющая эффективного реформирования правоохранительной системы" в Киеве в четверг.

По словам Дейнеко, задание Госпогранслужбы Украины – это, прежде всего, изменить коммуникационные процессы ведомства для успешного достижения стратегических целей, то есть формирование репутации Госпогранслужбы как ведомства с нулевой толерантностью к коррупции.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году украинцы стали больше доверять пограничникам.

"Наша цель, чтобы пограничник ассоциировался в обществе не с очередями на границе, не со взятками, попытками давить на людей, которые пересекают государственную границу, а ассоциировался с преданностью государству, честным, патриотическим отношением к гражданам и исполнением своих обязанностей", - добавил глава Госпогранслужбы.

Среди приоритетов дальнейшей работы Госпогранслужбы Дейнеко назвал повышение уровня пограничной безопасности, в частности, путем внедрения системы технической интеллектуальной защиты границы