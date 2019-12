 Китайская BOCE заявила о планах купить 49,9% акций украинской биржи ПФТС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в информации BOCE в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), речь идет о покупке 15,973 тыс. акций украинской биржи.

В настоящее время акции ПФТС в собственности у BOCE или ее афилированных лиц отсутствуют.

Как сообщалось, год назад Антимонопольный комитет Украины одобрил повторную заявку BOCE на приобретение доли в ПФТС в размере свыше 25%.

Помимо этого, в конце августа 2018 года акционеры еще одной фондовой биржи – "Украинской биржи" (УБ, Киев) решили предложить BOCE стать акционером с долей 36% в результате допэмиссии, однако эта сделка не состоялась.

Основными акционерами ПФТС, согласно системе раскрытия информации НКЦБФР, являются Boline Ltd – 9,2158%, Primeview Ltd – 8,4973%, Parvana Ltd (все трое – Маршалловы о-ва) – 8,9035%, Dakal Ltd – 9,3721%, Crookston Limited (оба – Белиз) – 9,0597%, официальная информация о бенефициарах которых отсутствует, а также ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" – 5,0953%.

Выручка биржи ПФТС за январь-сентябрь 2019 года сократилась в 2,5 раза – до 3,62 млн грн, а чистый убыток вырос в 5,1 раза – до 1,42 млн грн.

Активы биржи за девять месяцев этого года уменьшились на 21,3% – до 44,71 млн грн, а собственный капитал – на 21,5%, до 43,39 млн грн.

За январь-август этого года объем торгов на ПФТС составил 77,7 млрд грн, или 37,8 39% суммарного оборота на фондовых биржах Украины, и по этому показателю ПФТС отстает от биржи "Перспектива" (Днепропетровск) с ее долей 60,8%, но существенно опережает "Украинскую биржу" с ее 1,4%. В объеме торгов ПФТС за указанный период 94,2% пришлось на гособлигации внутреннего займа (ОВГЗ).

В настоящее время ведущие украинские биржи обсуждают возможность объединения усилий для противодействия полному переводу торговли ОВГЗ во внебиржевые торговые системы, прежде всего, Bloomberg.