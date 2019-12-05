 Рада приняла закон о противодействии аграрному рейдерству

За соответствующий законопроект №0858 проголосовали 362 нардепов при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

Законопроектом предлагается ввести ряд антирейдерских мероприятий и установить действенные предохранители по защите имущественных прав собственников и пользователей земельных участков.

Законопроект устанавливает, что если сторона договора, желает отказаться от автоматического продления договора аренды земли, но не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока договора, должна подать в Государственный реестр имущественных прав заявление об этом. В случае отсутствия такого заявления после наступления соответствующей даты окончания действия договора он продлевается на тот же срок и теми же условиями.

Арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении, указано в документе.

Законопроект также предусматривает установление размера гарантийного взноса по лоту на уровне 5% стартовой цены продажи земельного участка и 50% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком, но не менее 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и не более 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось, указанный законопроект Верховная Рада направила на повторное второе чтение в декабре 2018 года, тогда для его принятия не хватило голосов.