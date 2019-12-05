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Все про:Нафтогаз (1959) Коболев (363) Трамп (425) Джулиани (3)

 Американские прокуроры поговорили с Коболевым по делу адвоката Трампа

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке, которые расследуют дело адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани и его сотрудников, поговорили с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Об этом со ссылкой на CNN сообщает БизнесЦензор.

Также прокуроры хотят опросить ключевых сотрудников посольства США в Украине, рассказали адвокат Коболева и источники издания.

Известно, что соратники Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман хотели сменить Коболева в "Нафтогазе".

"Министерство юстиции запросило интервью у Андрея Коболева", - сказал его адвокат Ланни Бройер. "Он согласился и добровольно поговорил с прокурорами. В этот раз было бы неуместно комментировать дальше", - сказал Бройер.

Американские прокуроры также недавно установили контакт с сотрудником посольства США в Киеве Сурией Джаянти. По словам американского консультанта Дейла Перри по энергетическим вопросам, работающего в Украине, Джаянти занимается вопросами "Нафтогаза" в посольстве и общается с руководством компании.

По данным издания, Парнас и Фруман работали с Джулиани, личным адвокатом президента Трампа, чтобы побудить украинских чиновников провести расследование против его политического конкурента – Джо Байдена и его сына, Хантера Байдена.

Парнас и Фруман также активно добивались смещения посла США в Украине Мари Йованович.

В последние недели прокуроры также брали интервью у Эндрю Фаворова, топ-чиновника "Нафтогаза", которого Парнас и Фруман пытались привлечь на свою сторону.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163572
 
 
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