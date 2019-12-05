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Все про:Дмитрий Дубилет (32) мессенджеры (1)

 Граждане смогут общаться с властью через мессенджеры, – Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о подготовки запуска возможности общаться с государственными органами через популярные мессенджеры.

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", - сообщил Дубилет.

По словам Дубилета, это снизит стоимость общения с властью и повысит качество обслуживания граждан.

"И самое интересное. Мы запускаем пилот, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест", - добавил он.

"Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - сообщил Дубилет.

Планируется, что в ближайшие дни будут запущены чат-консультации для Министерства соцполитики. "В ближайшие месяцы хотим охватить все основные направления", - обещает Дубилет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163561
 
 
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Дубилет, а перепись уже закончил? ))))

Давай я с тбой здесь перекинусь парой фраз: идикозевтрещину, дурак с инициативой. Цуко ето что в черепке надо иметь чтобьі видеть пользу в чиновнике, отвечающим на вопросьі, а не занимающимся работой?
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