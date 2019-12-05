 Граждане смогут общаться с властью через мессенджеры, – Дубилет

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", - сообщил Дубилет.

По словам Дубилета, это снизит стоимость общения с властью и повысит качество обслуживания граждан.

"И самое интересное. Мы запускаем пилот, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест", - добавил он.

"Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - сообщил Дубилет.

Планируется, что в ближайшие дни будут запущены чат-консультации для Министерства соцполитики. "В ближайшие месяцы хотим охватить все основные направления", - обещает Дубилет.