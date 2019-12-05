 Страны ОПЕК+ сегодня начну обсуждение продления сокращения добычи нефти

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Ожидается, что одним из основных вопросов будет возможность продления сделки.

Первым в четверг пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценивает текущие результаты сделки и дает рекомендации по ее дальнейшему развитию. Затем в этот же день состоится встреча всех стран ОПЕК. Уже 6 декабря результаты двух предшествующих заседаний будут обсуждаться на общем заседании ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до истечения первого квартала 2020 года.