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 Страны ОПЕК начнут обсуждение продления сокращения добычи нефти

Страны ОПЕК+ в четверг в Вене начнут свою декабрьскую серию обсуждений перспектив соглашения о сокращении добычи нефти.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Ожидается, что одним из основных вопросов будет возможность продления сделки.

Первым в четверг пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценивает текущие результаты сделки и дает рекомендации по ее дальнейшему развитию. Затем в этот же день состоится встреча всех стран ОПЕК. Уже 6 декабря результаты двух предшествующих заседаний будут обсуждаться на общем заседании ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до истечения первого квартала 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163558
 
 
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