 Саудовская Аравия планирует застраховать свои нефтяные объекты от войны и террористов

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По словам одного из них, компания начала переговоры с несколькими страховщиками, включая Lloyd's of London.

Один из собеседников агентства добавил, что Saudi Aramco хочет застраховать объекты, находящиеся в восточной провинции страны. Компания рассматривает варианты страховки от террористической атаки или саботажа до полной страховки, включая войну, в том числе и гражданскую, а также компенсацию прерывания бизнеса.

Кроме того, в ходе IPO Saudi Aramco заявила, что не ожидает от сентябрьской атаки существенного влияния на финансы и операции. Однако, по словам источника агентства, предварительная оценка потерь от атаки составила 2 млрд реалов ($533 млн). Компания отказалась от комментариев.

В начале ноября власти страны одобрили IPO Saudi Aramco, подготовка шла несколько лет. Размещением занимаются крупные международные банки, среди которых — Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Bloomberg назвал IPO компании сделкой века.

Беспилотники атаковали саудовские НПЗ, ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция.

При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.