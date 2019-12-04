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 Украинские облигации внутреннего займа впервые вошли в глобальный индекс

Пятилетние облигации внутреннего государственного займа Украины серии UA4000204150, стали первыми гривневым инструментами, включенными в глобальные индексы долговых ценных бумаг MVIS (MV Index Solutions).

Об этом сообщает FinClub, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в сентябре номинальный объем выпуска 5,5 летних бумаг с погашением в феврале 2025 года достиг 33,87 млрд грн, или почти $1,4 млрд, что дает Минфину и участникам рынка основания рассчитывать на включение этой бумаги в состав индексных, минимальный объем выпуска которых составляет $1-1,5 млрд.

После этого государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца заявил, что Министерство финансов намерено прекратить выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) из-за достаточно большого объема размещения таких бумаг.

По словам чиновника, инвесторы уже вложили в пятилетние ОВГЗ порядка $1,5 млрд, при этом ставка по таким облигациям с начала года снизилась с 15,85% до 14,75%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163490
 
 
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