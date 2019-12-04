 Кабмин изменил условия оплаты закупок авансом за бюджетные средства

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, Кабмин установил правила расчетов авансом за бюджетные средства на срок не более 3 месяцев за товары, работы и услуги по текущим расходам, не более 12 месяцев – за товары, работы и услуги по капитальным расходам и государственным контрактам (договорам), а также периодические издания.

Кабмин разрешил предоплату на срок не более 24 месяцев за товары, работы и услуги по внешнеэкономическим контрактам (договорам), заключенным во исполнение международных обязательств, а также товары, работы и услуги, которые закупаются для обеспечения национальной безопасности и обороны государства.

При этом главные распорядители бюджетных средств получат полномочия определять размер и срок предоплаты в пределах сроков, определенных в постановлении, количество платежей по предварительной оплате (этапность).

Также Кабмин определил, что суммы предварительной оплаты по капитальным расходам и государственным контрактам исполнителям работ, поставщикам товаров и поставщикам услуг (кроме нерезидентов) будут перечисляться на небюджетные счета, открытые в Казначействе, с последующим использованием исключительно на цели, определенные договорами.

Главные распорядители бюджетных средств также поручено определять исполнителей работ, поставщиков товаров и услуг, которые нарушили условия договоров в части предоплаты, а распорядителям - не осуществлять платежи по предварительной оплате таким поставщикам.

Распорядителям средств рекомендовано не заключать договоры с учетом предоплаты субъектам, которыми уже были нарушено условия договоров в части предоплаты в сети главного распорядителя, обеспечить возвращение неиспользованных сумм предоплаты после окончания установленного в договоре срока, а также направлять суммы предоплаты на специальные небюджетные счета в Казначействе.

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При этом Кабмин предусмотрел право правительства по отдельным вопросам в случае необходимости определять дополнительные или другие условия предоплаты, а также поручил Госаудитслужбе проверять соблюдение распорядителями (получателями) законодательства по предварительной оплате.

При этом Кабмин решил признать утратившим силу постановление правительства №117 от 23 апреля 2014 года, которым регулировалась предоплата за бюджетные средства ранее, предусмотрев возможность завершения заключенных в соответствии с ним договоров.

Как сообщалось, постановление №117 было принято в 2014 году в связи с растущим долгом государственных учреждений по договорам по предоплате и было призвано ограничить такую практику. С тех пор в него были внесены десятки изменений, которыми регламентировались вопросы предоплаты товаров и услуг за бюджетные средства в конкретных случаях.