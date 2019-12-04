 Гончарук пообещал первые электронные аукционы на древесину в апреле 2020 года

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Усиливаем борьбу с незаконным оборотом древесины в Украине. С апреля 2020 года запускаем пилотный проект е-аукционов продажи древесины. А также внедряем единую государственную систему электронного учета древесины, которую создадим на базе действующей отраслевой информационно-телекоммуникационной системы "Электронный учет древесины", - написал Гончарук.

По его словам, продажа лесоматериалов на украинском рынке с использованием современных е-сервисов, обеспечит надлежащие объемы продаж по надежной и открытой процедуре с конкурентными условиями. Это снизит коррупционные риски и увеличит поступления в госбюджет.