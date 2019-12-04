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 Власть, Коррупция
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Все про:Медведчук (86) обыск (330) СБУ (477)

 СБУ провела обыски в офисе частной охранной компании Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) провела ряд обысков в столице, в частности на улице Васильковской, 23 по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства о незаконной прослушке граждан.

Как сообщает пресс-центр СБУ, фигурирующая в деле частная детективная охранная компания за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом, передает БизнесЦензор.

"Злоумышленники также проводили негласные мероприятия, ограничивающие права и свободы человека. Распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение", – сказано в сообщении.

Досудебное следствие по делу ведется по ст. ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас одному из соучредителей детективного агентства объявлено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений. Продолжаются следственные действия", – отмечают в СБУ.

Как выяснили ранее журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", входом в правое крыло офисного здания на Большой Васильковской, 23-Б пользуются представители ООО "Детективная охранная компания "Шторм".

То, что обыски СБУ в среду проходили в офисе "Шторма" также подтверждает заявление возглавляемой Медведчуком партии "Оппозиционная платформы - За жизнь".

В партии также признали, что "Шторм" обеспечивает охрану офиса и народных депутатов партии, заявив, что в здании по Васильковской, 23, кроме офиса "Шторма" находятся приемные сразу шести депутатов от этой политической силы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163475
 
 
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Охранная фирма "Шторм" - про-проссийская, диверсионная ударно-боевая группа боевиков-титушек, собственная мини-армия В. Медведчука. Кроме того, еще одним источником поставки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
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Когда уже мы дождёмся обысков у самого Медведчука и его опричников?
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Вся его жизнь, это работа на кгб-фсб.
Это резидент оккупанта в Украине.
Почему он на свободе?
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