 Индекс инвестпривлекательности Украины во втором полугодии улучшился, – ЕБА

Об этом свидетельствуют данные исследования Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Настроения топ-менеджеров начали постепенно выравниваться после стрессового начала года – периода изменения политических сил в стране. Радует, что показатель индекса снова приблизился к нейтральной отметке в 3 балла. Это значит, что бизнес мог убедиться в продолжении хода реформ и евроинтеграционного курса новой властью", – заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

По ее словам, руководители компаний положительно оценили начало работы над открытием рынка земли.

Исследование, в ходе которого были опрошены 122 топ-менеджера компаний, показало, что 39% из них считают инвестиционный климат нейтральным, а 37% – неблагоприятным. При этом 17% назвали инвестклимат привлекательным, хотя в начале 2019 года таких было 19%, а во втором полугодии 2018 года – четверть.

Среди главных негативных явлений называли высокий уровень коррупции, слабую судебную систему, отток рабочей силы и капитала, медленную дебюррократизацию бизнес-процесса, ситуацию вокруг НБУ и давление со стороны правоохранительных органов, возможный срыв сотрудничества с Международным валютным фондом, а также популизм и турборежим новой власти.

Среди положительных изменений большинство отметили постепенную стабилизацию полтиической ситуации, старт земельной реформы, а также реформа налоговой и таможенной служб, запуск концессии, старт работы Высшего антикоррупционного суда, снижение инфляции, отмену лимитов на репатриацию дивидендов, рост покупательской способности.

Высказывая ожидания, половина СЕО сомневалась, будет ли Украина выгодным рынком для инвестирования в ближайшие полгода (52%), тогда как 41% прогнозирует незначительное улучшение.

В то же время 48% руководителей не ожидают изменений в своих индустриях в ближайшие полгода, указала ЕБА.

Самый высокой отметки индекс достигал в конце 2010-начале 2011 года (3,4 и 3,39 баллов соответственно). По итогам первого полугодия 2019 года после некоторого подъема выше 3 баллов в 2017-2018 годах вернул индекс на уровень 2016 года.