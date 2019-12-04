 Кабмин утвердил план организации дешевых кредитов на покупку земли

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, распоряжением предусматривается создание Министерством экономики Фонда частичного кредитования земли, законопроект о котором будет представлен в парламент уже в декабре 2019 года.

Кроме того, в первом квартале 2020 года планируется установить порядок компенсации процентной ставки по кредитам на покупку земли, и определить частичную компенсацию кредита на покупку земли.

"Указанные в документе меры позволят создать предпосылки для запуска полноценного оборота земли сельскохозяйственного назначения, а также позволит малым сельскохозяйственным товаропроизводителям получить дешевые кредитные ресурсы для покупки земель сельскохозяйственного назначения", – отмечается в сообщении Минфина.

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Как сообщалось, 29 сентября Кабмин одобрил концепцию удешевления кредитов сельхозпроизводителям на покупку земель сельхозназначения.

Для этого предполагается внедрить два основных механизма: предоставление господдержки по удешевлению кредитов малым сельхозпроизводителям для покупки земли с/х назначения, введение механизм гарантирования обязательств таких товаропроизводителей с целью снижения рискованности такого кредитования для банков.

Напомним 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу сельхозземель, одно лицо сможет скупить до 0,5% площади земли в пределах Украины. При этом иностранцы смогут покупать землю только с 2024 года.

Однако перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать землю только после того, как это одобрит население Украины на всеукраинском референдуме, также будет пересмотрен лимит на концентрацию земли в одних руках.