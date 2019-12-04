 "Приватбанк" начал обслуживать китайские платежные карты UnionPay

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, с 3 декабря держатели карт UnionPay смогут расплачиваться ими в гостиницах, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с помощью карт UnionPay можно снимать наличные в банкоматах "Приватбанка" по всей стране.

"Приватбанк" предоставляет держателям карт UnionPay качественные финансовые услуги мирового уровня, что поможет украинским торговым предприятиям и малому бизнесу привлечь больше китайских потребителей. Выход на отечественный рынок нового ведущего международного партнера означает и новые возможности для банковского сектора Украины в рамках интеграции в мировую финансовую систему", – отметил председатель правления "Приватбанка" Петр Крумханзл.

Обслуживание карт платежной системы UnionPay International в сети банкоматов и платежных терминалов является первым этапом сотрудничества "Приватбанка" с UnionPay. В дальнейшем банк и UnionPay планируют разработку совместных инновационных платежных продуктов, которые будут способствовать модернизации украинской индустрии платежей.

"Сотрудничество с признанным лидером банковского рынка позволит достичь значительного прорыва в обслуживании карт UnionPay, продвижении инновационных платежных продуктов в Украине. UnionPay накопила богатый опыт в разработке инновационных платежей, реализации проектов "умного города", финансовой интеграции и готова участвовать в развитии платежной индустрии в Украине, предоставляя владельцам карт UnionPay еще более современные и безопасные платежные сервисы", – отметил президент China UnionPay Ши Венчао.

Украина стала 178 страной мира, в которой развивается сервис обслуживания карт UnionPay. Сегодня UPI позволяет использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных в партнерстве с более чем 2 тыс. финансовых институтов по всему миру. Карты UnionPay эмитируются в 58 странах.

Читайте также: Минфин утвердил стратегию развития "Приватбанка". ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, платежная система UnionPay поддерживается в 160 странах, а ее карты выпускаются в более чем 40 государствах.

Финансовое подразделение Fosun ранее заявляло, что будет оказывать помощь китайским компаниям в развитии платежных, инвестиционных и кредитных операций в сотрудничестве с зарубежными партнерами.