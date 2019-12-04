 Кабмин ввел преференции для строительства дорог из металлургических шлаков

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.

"Такое решение правительства, в частности, позволяет избавиться зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности, битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным", – считает Криклий.

По словам главы Мининфраструктуры, уже наработана база нормативно-технических документов, учитывающий как отечественный, так и европейский опыт в этом вопросе.

"Эти нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющих дорожного бетона, главной из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургических шлаков", – уточнил Криклий.

Кроме того, согласно решению Кабмина, отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и ремонту дорог будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельной его весом не менее 10%.

До этого ценовой критерий оставался единственным критерием, который применялся заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

По словам Криклия, в договорах на строительство, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, зол выноса и т.д.), соответствующие нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации.

По мнению министра, такое решение должно улучшить экологическую ситуацию - отходы не будут загрязнять окружающую среду, а "работать" в пользу общества.