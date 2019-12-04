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 SkyUp получила разрешение на полеты из Киева в столицу Португалии

Государственная авиационная служба Украины предоставила авиакомпании SkyUp право на эксплуатацию воздушной линии Киев-Лиссабон (Португалия)-Киев (с частотой - два рейса в неделю) для выполнения регулярных международных воздушных перевозок с 1 марта 2020 года на неограниченный срок.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы, передает БизнесЦензор.

Госавиаслужба позволила SkyUp увеличить частоту выполнения рейсов (с трех до четырех рейсов в неделю) сообщением Киев-Ираклион (Греция)-Киев.

Авиакомпания, кроме того, получила разрешение на увеличение (с двух до трех раз в неделю) частоты выполнения рейсов Одесса-Барселона (Испания)-Одесса.

Авиакомпании "Мотор Сич" предоставили право на эксплуатацию воздушной линии Киев-Минск (Беларусь)-Киев (частота - семь рейсов в неделю).

В то же время Госавиаслужба отказала авиакомпании "Atlasjet Украина" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии Киев-Стамбул (Турция)-Киев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163451
 
 
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