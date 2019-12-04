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Все про:Тарифы на электроэнергию (724) НКРЭКУ (752) электроэнергия (578)

 Нацкомиссия упростила присоединение к электросетям

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики коммунальных услуг (НКРЭКУ) внесла изменения в Кодекс систем распределения, сократив количество процедур для присоединения электроустановок к электросетям операторов системы распределения (ОСР).

Соответствующее постановление №2595 НКРЭКУ приняла 3 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно сообщению, документом усовершенствованы процедуры присоединения электроустановок к электросетям ОСР, а также уменьшена плата за присоединения в случае несвоевременного оказания этой услуги.

Кроме того, упрощен порядок присоединения генерирующих мощностей электроустановок типа А (мощностью до 1 МВт), расположенных на крышах и фасадах зданий.

Обновленный Кодекс также определяет ответственность операторов при превышении сроков предоставления услуг по присоединению электроустановок к сетям и усложняет для операторов процедуру возможного переноса сроков предоставления услуг по присоединению.

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С целью уменьшения для заказчиков финансовой нагрузки на этапе развития бизнеса, вводится также поэтапная оплата услуг по присоединению.

Кроме того, обновленный Кодекс предусматривает введение для ОСР обязательства по обеспечению ежесуточной передачи поставщику электроэнергии данных относительно почасового потребления, а также усовершенствование механизма электрификации территории, подлежащей комплексной застройке.

Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование y сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) утвердила ставки платы за стандартное и нестандартное присоединение к электрическим сетям на 2020 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163450
 
 
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Нацкомиссия упростила присоединение к электросетям

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