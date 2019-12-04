[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.78 26.2
 Регуляторная политика
  216  0
Все про:бизнес (304) законопроект (797) Кабмин (3672)

 Рада одобрила полномочия Кабмина определять разрешительные документы для бизнеса

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №1067д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности".

За принятие законопроекта проголосовали 229 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Законопроект предусматривает предоставление Кабинету министров право определять, который разрешительный орган будет уполномочен выдавать субъекту хозяйствования документа разрешительного характера, а также устанавливать перечень и требования к необходимым документам.

Также устанавливается, что Кабмин своими актами определять названия административных услуг и основания для их получения, а также субъекта и его полномочия, предоставлять эти админуслуги, перечень необходимых документов и требования к ним.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163445
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Зеленский Кабмин НАТО Одесса пожар Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх