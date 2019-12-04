 "Киевстар" уменьшит уставный капитал на 26,2%

Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, уменьшение уставного капитала будет осуществляться путем аннулирования иным образом приобретенных компанией простых именных акций "Киевстара" в количестве 4,674 млн штук номинальной стоимостью 50 грн каждая, что составляет 26,192% уставного капитала "Киевстара".

Решение об уменьшении уставного капитала было принято в соответствии с требованиями закона Украины "Об акционерных обществах" относительно аннулирования обществом иным образом приобретенных собственных акций.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, "Киевстар" в июле-сентябре 2019 года увеличил общий доход на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5,828 млрд грн, показатель EBITDA на 33,1% – до 3,772 млрд грн, тем самым увеличив рентабельность по EBITDА на 7,2 процентных пункта (п. п.) – до 64,7%.

"Киевстар" по итогам 2018 года получил чистый доход в размере 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Также оператор увеличил чистую прибыль на 10,3% до 6 млрд 802,46 млн грн. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%.

"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует все 100% акций "Киевстара".