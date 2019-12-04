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 Кабмин уволил главу налоговой милиции

Кабинет министров на закрытом заседании в среду, 4 декабря, уволил Сергея Билана с должности первого заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Билан с мая 2015 года занимал должность первого замглавы ГФС, где курировал работу налоговой милиции.

Сейчас и.о. главы ГФС является Денис Гутенко, его заместителем с 19 ноября назначен Дмитрий Венцковский.

Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований.

Напомним, еще в начале 2018 года на то время министр финансов Александр Данилюк констатировал, что налоговая милиция в Украине существует вне закона из-за технической ошибки при голосовании в Верховной Раде.

В связи с этим Министерство финансов подготовило законопроект о создании Финансовой полиции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163436
 
 
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Кабмин уволил главу налоговой милиции

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