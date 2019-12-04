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 FlixBus назвал свои самые популярные украинские направления

Самыми популярными направлениями крупнейшего европейского автобусного оператора FlixBus из Украины за шесть месяцев работы стали Киев-Варшава, Киев-Краков, Львов-Краков, Киев-Берлин и Киев-Будапешт.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Украинской сетью автобусного оператора за отчетный период были объединены 37 городов посредством сотрудничества с тремя компаниями-партнерами. До декабря такими партнерами были EuroClub и Gunsel, с декабря к ним присоединился Regabus.

Рейсы FlixBus доступны в 9 областях Украины: Киевской, Житомирской, Ривненской, Львовской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской.

Прямые рейсы осуществляются в 5 европейских стран: Польшу, Германию, Австрию, Венгрию и Чехию.

За шесть месяцев автобусы FlixBus в украинской сети проехали 2,2 млн км.

При этом количество перевезенных пассажиров и коэффициент занятости кресел на украинских маршрутах за указанные шесть месяцев в компании не озвучили. По словам Лемана, FlixBus не публикует эту статистику согласно внутренним правилам.

Ранее сообщалось, что с 11 декабря компания запустит полностью брендированные автобусы из Одессы в чешский Пльзень через Краков и Прагу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163435
 
 
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