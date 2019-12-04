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Все про:Кабмин (3672) Надра Украины (12) увольнение (390)

 Кабмин уволил главу госкомпании "Надра Украины"

Кабинет министров на закрытом заседании в среду, 4 декабря, уволил Ярослава Климовича с должности председателя правления ПАО "Национальная акционерная компания "Надра Украины".

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Климович возглавлял "Надра Украины" с июня 2014 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163425
 
 
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