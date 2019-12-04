Редактор БизнесЦензор 04.12.19 16:3804.12.19 16:11 Кабмин уволил главу госкомпании "Надра Украины" Кабинет министров на закрытом заседании в среду, 4 декабря, уволил Ярослава Климовича с должности председателя правления ПАО "Национальная акционерная компания "Надра Украины".Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор. Климович возглавлял "Надра Украины" с июня 2014 года.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163425 x Мне нравится Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook