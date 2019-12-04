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Все про:Кабмин (3672) Минздрав (352) увольнение (390) НСЗУ (36)

 Кабмин сменил руководителя Службы здоровья

Кабинет министров на закрытом заседании в среду, 4 декабря, уволил Олега Петренко с должности главы Национальной службы здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

В то же время исполняющей обязанности главы НСЗУ назначена заместитель главы учреждения Оксана Мовчан.

Как сообщалось, глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление об увольнении с должности 25 ноября из-за несогласия с политикой нового руководства Минздрава.

Кабинет министров назначил Олега Петренко главой Национальной службы здоровья (НСЗУ) в марте 2018 года по итогам конкурса.

Петренко имеет управленческий опыт в частных клиниках столицы: до сих пор был заместителем генерального директора по стратегическому развитию ООО "Isida-IVF", до этого – первым заместителем гендиректора клиники "Оберег".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163423
 
 
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