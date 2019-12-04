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 Глава "Газпрома" пожаловался на высокие тарифы на будущий транзит газа через Украину

Предложенные украинской стороны тарифы на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие, значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", – ред.), и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", – сказал глава российского монополиста.

"Вопросов достаточно много. В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", – отметил Миллер.

Как сообщалось, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев объяснял, что тариф на транзит будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита.

Так, на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составляет $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163416
 
 
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