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 Hyundai планирует вложить в производство электромобилей $52 миллиарда

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor намерена в 2020-2025 годах вложить 61,1 трлн вон ($52 млрд) в развитие производства электромобилей (EV).

Об этом сообщает enkorr, передает БизнесЦензор.

Цель новой программы - представить к 2030 году как можно больше электромобилей на ключевых рынках в Южной Корее, США, Китае и Европе, а к 2035 году - наладить их поставки в Индию и Бразилию. К 2025 году Hyundai намерена продавать 670 тыс. электромобилей в год.

Компания выделит 41,1 трлн вон ($34 млрд) на разработку и капитальные вложения для повышения конкурентоспособности, а 20 трлн вон ($16 млрд) пойдут на развитие технологий, включая электрификацию, автономное вождение, искусственный интеллект и робототехнику.

Как сообщалось, на фоне "демонизации" дизтоплива и усиления борьбы с глобальным потеплением падают прибыли крупнейших автопроизводителей. Так, чистая прибыль BMW снизилась по итогам второго квартала на 28% и составила 1,48 млрд евро по сравнению с 2,08 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Прибыль компании Ford Motor Co. по итогам второго квартала обрушилась на 86%. Глобальные автопродажи в январе-июне 2019 года упали на 7%.

Падение автопродаж чревато дополнительным снижением спроса на "черное золото", поскольку на автомобильный транспорт приходится львиная доля продаж светлых нефтепродуктов.

Hyundai Motor Company создана в 1967 году. В 1998 году Hyundai поглотил Kia Motors и в настоящее время входит в Hyundai Kia Automotive Group.

Штаб-квартира расположена в Сеуле (Южная Корея). Компания является крупнейшим в Южной Корее и четвертым в мире автопроизводителем, выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

Совместно с американской компанией UTC Power, Hyundai Motor Company выпускает автомобили и автобусы на топливных ячейках (FCV).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163415
 
 
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