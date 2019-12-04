 "Энергоатом" возглавил гендиректор Ривненской АЭС

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

Согласно справке на сайте Ривненской АЭС, Павлишин занимает должность гендиректора станции с июня 2012 года. В целом на Ривненской АЭС он работает с 1992 года, с 1998 года – на руководящих должностях.

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Как сообщалось, 27 ноября Кабинет министров уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге отказался комментировать причины принятого решения.

"Это было решение министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Я думаю, он прокомментировать это более подробно", – сказал Гончарук.

Недашковский занимал эту должность с мая 2014 года. До этого он уже возглавлял "Энергоатом" в 2008-2012, 2005-2006, а также 2000-2003 годах.