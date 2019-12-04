 Мнения владельцев аэропорта "Жуляны" о необходимости удлинения полосы разошлись

Об этом глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Аэропорт "Киев" имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2 350 м. Он расположен в центральной части города. Соответственно, его системы захода на посадку позволяют садиться воздушным судам и взлетать при определенных погодных условиях. Для получения возможности обслуживать воздушные суда в любых погодных условиях и обслуживать воздушные суда большего размера аэропорту "Киев" необходимо повысить категорию аэродрома", – сказал глава компании.

Костржевский отметил, что в настоящее время уже разработан мастер-план реконструкции аэродрома "Киев", который имеет пять различных вариантов. Каждый из них подразумевает удлинение ВПП на 550 м, улучшение характеристик систем захода на посадку (светосигнальное и радионавигационное оборудование). Ориентировочная стоимость данных работ составляет 80-100 млн евро.

"Городу нужно решить две задачи. Первое – выделение земельных участков, второе – либо выделение, либо привлечение денег. Привлекать деньги можно по-разному: можно взять кредит, можно объявить конкурс на передачу в концессию. Если город примет решение о передаче в концессию, то, безусловно, "Мастер-Авиа" – оперирующая аэропортом компания – будет в этом конкурсе участвовать", – сказал топ-менеджер.

По его словам, в частности, аэропорт просит выделить 12 га земли по торцам ВПП. В настоящее время документы находятся в стадии согласования.

"Мы в диалоге с властями. Как быстро будет проходить согласование, зависит от КГГА и Киевгорсовета. Уже месяцев восемь они находятся там. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим какой-то результат", – отметил Костржевский.

Как сообщалось, ранее совладелец управляющей воздушными воротами компании "Мастер-Авиа" бизнесмен Василий Хмельницкий заявил, что действующая взлетно-посадочная полоса в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны") позволяет ему работать еще 20-30 лет и расширять ее для приема новейших самолетов не планируют.

Международный аэропорт "Киев" расположен в 7 км от центра столицы. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

По итогам прошедшего в 2010 году инвестиционного тендера аэропортом управляет компания "Мастер-Авиа", которая заключила договор аренды имущества аэропорта на 49 лет. Ее бенефициарами, согласно госреестру, являются Василий Хмельницкий и Денис Костржевский.