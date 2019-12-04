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 Украина рассчитывает на помощь Швеции в восстановлении инфраструктуры, – Зеленский

Украина рассчитывает на помощь Швеции в развитии и восстановлении инфраструктуры Украины, в частности, на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Швеции Стефаном Левеном, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я обратился к господину премьер-министру с просьбой о дальнейшей помощи Швеции в восстановлении инфраструктуры, и особенно - инфраструктуры Донбасса", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Левеном. 

Зеленский также отметил, что Украину и Швецию связывает понимание вызовов для европейской безопасности.

"Мы благодарны за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и за четкую позицию по сохранению и продолжению санкционного давления на РФ", - отметил Зеленский.

В свою очередь Левен заявил, что Швеция осуждает российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Россией Крыма.

Левен отметил, что позиция Швеции по вопросу санкционного давления на РФ останется неизменной.

"Санкции были введены по определенным причинам - конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма. Пока причины этих санкций существуют - санкции будут продолжаться", - подчеркнул он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163407
 
 
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