 Украина рассчитывает на помощь Швеции для восстановления Донбасса, – Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Швеции Стефаном Левеном, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я обратился к господину премьер-министру с просьбой о дальнейшей помощи Швеции в восстановлении инфраструктуры, и особенно - инфраструктуры Донбасса", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Левеном.

Зеленский также отметил, что Украину и Швецию связывает понимание вызовов для европейской безопасности.

"Мы благодарны за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и за четкую позицию по сохранению и продолжению санкционного давления на РФ", - отметил Зеленский.

В свою очередь Левен заявил, что Швеция осуждает российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Россией Крыма.

Левен отметил, что позиция Швеции по вопросу санкционного давления на РФ останется неизменной.

"Санкции были введены по определенным причинам - конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма. Пока причины этих санкций существуют - санкции будут продолжаться", - подчеркнул он.