 Укрепление курса гривни не препятствует экономическому росту, – НБУ

Об этом заместители главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий и Дмитрий Сологуб заявили в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке. При таких условиях укрепление гривни – это естественный процесс", – сказал Чурий.

Он напомнил, что в минувшем году Нацбанк выкупил около $1,4 млрд, в 2017 году – около $1,3 млрд, тогда как с начала этого года – уже более $5 млрд, тогда как суммарная покупка нерезидентами облигациями внутреннего госзайма в этом году составила около $3,7 млрд, при этом они покупают долгосрочные бумаги.

Сологуб подчеркнул, что наличие скрытых проблем на валютном рынке экономисты всегда видят в платежном балансе. Замглавы Нацбанка напомнил, что в Украине так было и в 2007 году, и в 2013-м: рост импорта, в том числе потребительского, приток спекулятивного краткосрочного капитала, расширение дефицита текущего счета, однако в нынешнем году показатель текущего счета улучшается.

"Сейчас нам говорят о курсе, упрекают, почему высокая ставка, когда инфляция снизилась. Но в этих обвинениях нарушена причинно-следственная связь: инфляция низкая, потому что ставка высокая. В экономике нет ничего бесплатного, за все нужно платить", – заявил Сологуб.

Чурий пояснил, что если Нацбанк не дает гривне укрепляться, то участники рынка будут инвестировать в иностранную валюту как в безрисковый актив, а монетарная политика регулятора перестанет быть эффективной, и компенсировать ее можно будет только за счет высокой ставки, что поставит крест на планах дешевых долгосрочных кредитов.

"Поэтому люди, которые говорят, что мы не должны допускать усиления гривни, поскольку это будет плохо, например, для металлургов, просто выхватывают из контекста какие-то отдельные вещи", – считает замглавы НБУ.

По его мнению, призывы прекратить ревальвацию административным путем – это своего рода проявление комплекса неполноценности, нежелание видеть гривню полноценной валютой, которая может не только ослабляться, но и укрепляться.

"Они хотят курс 27 грн/$1 и ставку 5%, но так не бывает!", – поддержал его Сологуб.

Он напомнил ситуацию 2012-2013 годов, когда инфляция составляла около 0%, ставка НБУ – 7%, однако ставки на межбанке доходили до 60%, а ставки по кредитованию составляли 15-20%.

"Вопрос экономического роста не состоит в девальвации. На девальвации далеко не уедешь, потому, что при ней у нас не было и не может быть долгосрочных ресурсов", – пояснил Сологуб.

Он сообщил, что департамент монетарной политики и экономического анализа НБУ смоделировал, каким мог бы быть рост экономики Украины сейчас, если бы курс, начиная со второго квартала 2019 года, был бы 27 грн/$.

"Вы удивитесь, но всего на 0,1 процентный пункт больше. Нужно ли городить огород, изменять монетарную политику для достижения этого 0,1%? Все в экономике следует рассматривать в комплексе", – подчеркнул замглавы НБУ.