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Все про:Кабмин (3672) налоговая (152) ГНСУ (27)

 Кабмин принял решение о запуске новой Таможенной службы (обновлено)

Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет начать полноценную работу новой Государственной таможенной службы и ее территориальных органов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.

Как уточнил глава Таможенной службы Максим Нефьодов, официально начало полноценной работы нового ведомства состоится 8 декабря.

"С 8-го числа Новая таможня официально запускается, перебирая соответствующие полномочия от ГФС. Соответствующее распоряжение только что принял Кабмин. Специально стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы. Но заранее извиняюсь, если первые пару дней где-то что-то будет сложно – все таки одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой – это челлендж", – написал Нефьодов на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал официальный запуск нового органа на следующей неделе.

Кабинет министров 2 октября утвердил региональную структуру новой Таможенной службы, сократив количество таможен с 26 до 16.

В целом планируется завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Максима Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163395
 
 
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А таможенные посты и дальше находятся в частных помещениях и площадках, где за въезд с тебя сдирают за парковку 500 грн? И все действия таможенников на свое частной территории контролирует это бизнесмен-арендодатель-бандит-контрабандист ?
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Клоуны думают, что если поменять название, то предприятия будут больше производить товаров на экспорт, а фирмы завозить больше импорта? С июня везде падение, везде пошел минус.
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значить будут грабить по тройным тарифам))
этот нафьодов нарисовал пару картинок "новой таможни" в фотошопе - списав на них сотни миллионов и гордо объявил "запуск новой таможни" Кабмин принял решение о запуске новой Таможенной службы - Цензор.НЕТ 7911
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