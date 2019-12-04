 Аэропорт "Киев" сократил пассажиропоток на 7%

Обэтом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статистику аэропорта, передает БизнесЦензор.

Так, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах за 11 месяцев, составило почти 2,36 млн, на внутренних - 56,4 тыс.

Количество рейсов за январь-ноябрь 2019 года составило 25,57 тыс. на прилет/вылет, что на 8,6% меньше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 21,53 тыс., внутренних – 4,03 тыс.

Наиболее популярные международные направления за указанный период –(Беларусь), Варшава (Польша), Шарм-эш-Шейх (Египет), Рим (Италия), Вена (Австрия), Берлин, Франкфурт-на-Майне (оба - Германия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

Кроме того, сообщается, что в ноябре 2019 года аэропорт обслужил 180,1 тыс. пассажиров, что на 1,35% меньше, чем в ноябре 2018 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 177,5 тыс., внутренних – 2,6 тыс.

При этом количество рейсов в ноябре составило 2,03 тыс. на прилет/вылет, что на 1,3% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных – 1,76 тыс., внутренних – 265.

Наиболее популярные международные направления в ноябре – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Рим (Италия), Будапешт (Венгрия), Франкфурт-на-Майне (Германия); внутренние – Запорожье, Одесса, Львов.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2 место в Украине. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 29 тыс. кв м. Отдельный терминал "В" для бизнес-авиации входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).