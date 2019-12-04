[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.78 26.2
 Корпоративные отношения
  173  0
Все про:аукцион (620) Минфин (1254) таможня (460)

 Кабмин ввел электронные аукционы для таможенного конфиската

Кабинет министров Украины поддержал порядок электронных аукционов для конфискованных таможней товаров.

Об этом говорится в сообщении Министерва финансов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Кабинет министров Украины поддержал разработанное Минфином совместно с Государственной фискальной службой (таможенной службой) постановление о реализации товаров на электронных таможенных аукционах и редукционах. Данным постановлением утверждается новый порядок реализации товаров на таможенных аукционах и редукционах - с использованием современных электронных торговых систем", - сказано в сообщении.

ГП "ProZorro.Продажи" определяется ответственным за обеспечение функционирования такой системы.

Новое постановление позволит повысить открытость и прозрачность продажи товаров, перешедших в собственность государства за нарушения законодательства по вопросам таможенного дела. Это будет способствовать привлечению более широкого круга потенциальных покупателей, а следовательно, и увеличению объемов поступлений в государственный бюджет за счет средств от реализации товаров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163390
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Кабмин НАТО нормандская четверка Одесса Россия США
 
 
 
 
 
 вверх