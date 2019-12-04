 Власти США выдвинули обвинения россиянам в попытке купить турбину в обход санкций

Об этом сообщило министерство юстиции США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Как уточнили в ведомстве, неуказанному российскому предприятию было отказано в закупке турбины в соответствии с санкциями, введенными после российской оккупации Крыма в 2014 году. Однако оно заключило контракт на закупку этой турбины с другой российской компанией, "КС-Инжиниринг", и ее владельцем Олегом Никитиным стоимостью $17,3 млн.

В свою очередь Никитин, Черемухин и "КС-Инжиниринг" пытались обойти американские санкции, наняв Габриэля Виллоне, его итальянскую компанию GVA International Oil and Gas Services и сотрудника компании Бруно Капарини, для того чтобы они приобрели турбину от их имени.

Никитин, "КС-Инжиниринг" и сотрудник этой компании Антон Черемухин обвиняются в нарушении и сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях и Закона о реформе экспортного контроля, а также в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

Читайте также: В России ликвидируют связанную с поставкой турбин Siemens в оккупированный Крым компанию

Напомним, РФ в 2017 году поставила на строящиеся электростанции в оккупированном Крыму купленные у Siemens газовые турбины в обход европейских санкций, что привело к скандалу, судебным разбирательствам и новым санкциям против российских компаний и чиновников со стороны ЕС и США.

Siemens официально заявлял, что был обманут российской стороной, Москва утверждает, что поставила в Крым существенно модернизированные турбины. В данное время дочерние компании Siemens в России безуспешно пытаются оспорить перемещение турбин в наушение договоров в российских судах.

Siemens сначала заявил о приостановке поставок энергетического оборудования российским госкомпаниям до выработки новых правил контроля, а также о планах пересмотреть существующие договоры. При этом Siemens согласился довести уровень локализации производства в России таких же турбин до 100%.

Станции на территории оккупированного полуострова были введены на полную мощность в марте 2019 года. В сентябре "Ростех", структура которого владела 17,34% "Интеравтоматики", вышел из капитала компании продав свою долю второму акционеру, Всероссийскому теплотехническому институту (ВТИ), доля ВТИ в результате сделки выросла до 54% с 37%, при этом доля Siemens в размере 46% осталась неизменной.