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 Пинчук продает банк "Кредит Днепр", – СМИ

Бизнесмен Александр Ярославский интересуется покупкой банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука.

Информацию источников LIGA.net об этом подтвердил высокопоставленный источник в НБУ, передает БизнесЦензор.

По данным издания, структуры Ярославского проводят due diligence активов банка.

"Сделки еще нет, документов от потенциального покупателя мы не получали. Пока речь идет о письме о намерениях, но его также пока не было", – отметил собеседник издания в НБУ.

В банке "Кредит Днепр" не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

По информации одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, инициатива о продаже банка исходит от Виктора Пинчука.

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Как сообщалось, банк "Кредит Днепр" по итогам первых трех кварталов 2019 года получил 45 млн грн убытка, по сравнению с 476 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Напомним, банк "Кредит Днепр" по итогам 2018 года получил 228,9 млн грн убытка, что более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163386
 
 
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