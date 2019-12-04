 Морской вокзал Одессы могут отдать в концессию

Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает БизнесЦензор.

Как пояснил Мясковский, 80% в гостинице принадлежит государству (балансодержатель - ГП "Одесский порт"), а 20% - частной компании.

"Одесса" была выведена из эксплуатации в 2011 году. По предварительным оценкам на восстановление работы гостиницы необходимо не менее 200 млн гривен. Таких средств у предприятия нет", - сказал руководитель ГП.

По мнению Мясковского, лучший выход - передать гостиницу в пользование частному инвестору.

"Сейчас дирекция ГП ОМТП совместно с ГП "АМПУ" разрабатывают предложение о передаче отеля в составе единого имущественного комплекса с морским вокзалом в концессию", - сообщил он.

В ходе пресс-конференции руководитель ГП "Одесский порт" подчеркнул, что по предварительным подсчетам, на конец года убытки некогда чрезвычайно прибыльного предприятия достигнут 100 млн гривен. В настоящее время разработан финплан ГП "Одесский МТП" на 2020 г., который предусматривает выход предприятия на прибыльность.

"Достичь этой цели (прибыльности) планируется не только за счет увеличения доходов от деятельности портового флота, но и путем уменьшения расходов, отказа от реализации проектов, которые были спроектированы исключительно для освоения средств, и не давали никакой экономической выгоды, или же имели бессмысленные сроки окупаемости по 10 -15 лет", - подчеркнул Мясковский.

Финплан уже отправлен на утверждение в профильное министерство.