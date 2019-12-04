 Рада рассмотрит законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе, – Арахамия

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе", – сказал Арахамия.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу сельхозземель, одно лицо сможет скупить до 0,5% площади земли в пределах Украины. При этом иностранцы смогут покупать землю только с 2024 года.

Однако перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать землю только после того, как это одобрит население Украины на всеукраинском референдуме, также будет пересмотрен лимит на концентрацию земли в одних руках.