 "Надра Украины" потеряли месторождение из-за налогового долга в 8 гривен

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение суд принял 25 ноября.

Из материалов заседания известно, что "Захидукргеология" еще в 2006 году получила на 5 лет специальное разрешение на изучение и разработку Волосянской площади в Ивано-Франковской области. Речь шла о поиске и добыче нефти и природного газа. Позже срок действия разрешения продолжили до декабря 2016 года.

За 3 месяца до окончания действия спецразрешения - 29 августа 2016 года, "Захидукргеология" подала в Госгеонедра документы для продолжения работ на Волосянской площади. Но получила отказ, так как Госгеонедра получила от центрального офиса Государственной фискальной службы информацию, что на 1 сентября 2016 у дочернего предприятия "Надра Украины" была налоговая задолженность в размере 8 гривен 48 копеек.

Наличие долга перед бюджетом за отчетный период было нарушением условий, при которых выдавался специальное разрешение на газовое месторождение.

После этого "Захидукргеология" обратилось в суд, где показало справки налоговой по месту регистрации - Галицкой ОГНИ Главного управления ГФС во Львовской области, об отсутствии задолженности. Но суд не принял их во внимание, так как документы были предоставлены с сопроводительным письмом от февраля 2017 года, после рассмотрения Госгеонедрами вопроса о продлении действия спецразрешения.

Поэтому суд принял решение отказать "Западукргеологии" в иске по признанию противоправным отказа Госгеонедра и обязать ее продлить действие спецразрешения.

В 2015 году НАК "Надра Украины" провела конкурсы по привлечению инвесторов для выполнения работ на четырех месторождениях, в том числе и на Волосянской площади. По ней победителями стали ООО "Нафтогазрембуд-1" и ООО "Еврогазконтракт".

Владельцем и директором "Нафтогазрембуд-1" является Владимир Яцык. Он также является директором "Еврогазконтракт", владельцем которой указана кипрская компания "Акриломо лимитед".

Известно, что "Нафтогазрембуд-1" принимает участие в совместной деятельности с "Захидукргеология" на Тиновскому месторождении во Львовской области. Сейчас полиция расследует дело о возможном нарушении фирмой на этом участке правил недропользования частным предпринимателем.

Параллельно фирма смогла через суд обязать Госгеонедра выдать ей на это месторождение специальное разрешение, ссылаясь на наличие у нее геологоразведочной информации. Хотя "Захидукргеология" доказывало, что эта информация не является собственностью фирмы, но суды проиграла.

В базе ГНПП "Геоинформ Украина" отсутствует информация о том, что Госгеонедра выполнили решение суда и выдали специальное разрешение "Нафтогазрембуд-1" на месторождение, на которое разрешительный документ имеет также "Захидукргеология".