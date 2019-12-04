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 Кабмин повысил тарифы "Укрпошты" на доставку пенсий (обновлено)

Правительство установило новый повышенный тариф на услугу по выплате и доставке пенсий и денежных пособий для АО "Укрпошта".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"С 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,3%. Эти расходы будут предусмотрены в Государственном бюджете Украины на 2020 год", – сообщает компания.

"Укрпошта" напоминает, что действующие тарифы на доставку пенсий были утверждены в 2004 году и составляют в городе 0,79%, в селе и поселках городского типа – 1,56% от суммы выплаты.

Как уточнил премьер-министр Алексей Гончарук, повышение тарифа "Укрпошты" обойдется Пенсионному фонду в 900 млн грн в 2020 году.

"Тарифы на доставку пенсий не менялись уже 15 лет. Сегодня они абсолютно не покрывают даже прямые организационные расходы "Укрпошты. Только в прошлом году убытки компании за доставку пенсий были 1,5 млрд грн, в 2018 году – 1,2 млрд грн. Эта ситуация ставила под угрозу доставке пенсий "Укрпоштой" с 1 января 2020 года. Правительство эту ситуацию решило – мы установили адекватные современным реалиям тарифы на оплату доставки и выделили дополнительные 900 млн грн на следующий год", – цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Ранее "Укрпошта" неоднократно требовала повышения тарифов на доставку пенсий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163341
 
 
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А як хотілось би почути що щось подешевшало... Кабмин повысил тарифы "Укрпошты" на доставку пенсий - Цензор.НЕТ 2907
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яку сумму можно платить человеку работаеющему
два дня в неделю
/система имеющая инфраструктуру может конкурировать с системой нанимающая помещения /
нужно представлять новые услуги качественно
а не повышать цены /это самое простое/
все выходы из ситуаций только повышением цен
/это говорит в стране нет рынка,одни договарняки/
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