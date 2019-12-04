 Кабмин назначил аудитора отчетности "Нафтогаза" (обновлено)

Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил в своем Телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Кабмин решил провести аудиторскую проверку "Нафтогаза", – написал Гончаренко.

Он также сообщил, что премьер Алексей Гончарук сказал, что политического решения о смене руководства "Нафтогаза" нет.

Позднее в пресс-службе правительства уточнили, что Кабмин назначил ООО "Делойт энд Туш ЮСК" для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" на 2019-2020 годы на основании представления наблюдательного совета компании.

Набсовет "Нафтогаза" предварительно согласовал назначение ООО "Делойт энд Туш ЮСК" аудитором и принял решение подать это предложение на согласование правительства 17 сентября.

Как сообщалось, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о планах Кабинета министров сменить руководство стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.

В свою очередь иинистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов позднее заявил, что правительство не планирует менять руководство НАК "Нафтогаз Украины".