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 Кабмин назначил аудитора отчетности "Нафтогаза" (обновлено)

Кабинет министров утвердил аудитора НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил в своем Телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Кабмин решил провести аудиторскую проверку "Нафтогаза", – написал Гончаренко.

Он также сообщил, что премьер Алексей Гончарук сказал, что политического решения о смене руководства "Нафтогаза" нет.

Позднее в пресс-службе правительства уточнили, что Кабмин назначил ООО "Делойт энд Туш ЮСК" для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" на 2019-2020 годы на основании представления наблюдательного совета компании.

Набсовет "Нафтогаза" предварительно согласовал назначение ООО "Делойт энд Туш ЮСК" аудитором и принял решение подать это предложение на согласование правительства 17 сентября.

Как сообщалось, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о планах Кабинета министров сменить руководство стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.

В свою очередь иинистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов позднее заявил, что правительство не планирует менять руководство НАК "Нафтогаз Украины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163340
 
   
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Коболева та Витренка притягнути до кримінальної відповідальності за розкрадання державних коштів та коштів громадян, та зловживання службовим становищем що призвело до зубожіння українського народу! Негайно затримати цих злодіїв та не допустити віїзду їх за кордон!!!
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